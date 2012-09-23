Сайт учета отказа от вредных привычек

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок200 просмотров

С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями.

1. Основное.

Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки.

2. Нужна форма, куда пользователи будут валить свои мысли – типа стены + возможность откоментить. Для каждой привычки своя стена.

3. Отдельно админу нужно постить статьи по темам

Требования к дизайну

Креативные, прикольные кнопки вредных привычек в одном стиле, нескольких типоразмеров. Безбашенность привествуется! Минималистичный дизайн страниц. Белый фон яркие пятна.

Забыл сказать – вредных привычек – около 10 шт.

13 лет назад
Mmbopa
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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