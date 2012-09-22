Ищу веб-дизайнера на длительное взаимодействие. Круг задач - текущая дизайренская поддержка существующих веб-проектов, разработка дизайна создаваемых сайтов. Требования простые - профессиональное занятие веб-дизайном на фрилансе фул тайм, адекватность.
Дизайн сайта персонального экскурсовода
Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного персональному экскурсоводу по Израилю.
Сайт содержит 7 основных страниц.
Техническое задание для дизайна и материалы сайта готовы и будут высланы исполнителю по почте.
Для шапки сайта нужно использовать одну из предлагаемых фотографий. Фотографию нужно будет обработать и полностью подготовить для использования в дизайне.
Дизайн сайта должен быть грамотный с точки зрения юзабилити.
Дизайн сайта легкий, в стиле минимализма. Использовать белый фон на страницах сайта.
Дизайн аккуратный и строгий.
Основная задача дизайна вывести на первый план информацию о:
- Персональном экскурсоводе (представить его в профессиональном виде и сделать главной фигурой сайта.
- Преимуществах индивидуальных туров по Израилю с индивидуальным экскурсоводом.
Макет сайта должен быть понятен верстальщику.
При работе над дизайном обязательно подразумевается согласование и доработка представленного варианта.
Пожалуйста, напишите ориентировочные сроки исполнения и стоимость работы.
Рассмотрю ваше портфолио.
Спасибо!
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