Дизайн сайта персонального экскурсовода

Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного персональному экскурсоводу по Израилю.

Сайт содержит 7 основных страниц.

Техническое задание для дизайна и материалы сайта готовы и будут высланы исполнителю по почте.

Для шапки сайта нужно использовать одну из предлагаемых фотографий. Фотографию нужно будет обработать и полностью подготовить для использования в дизайне.

Дизайн сайта должен быть грамотный с точки зрения юзабилити.

Дизайн сайта легкий, в стиле минимализма. Использовать белый фон на страницах сайта.

Дизайн аккуратный и строгий.

Основная задача дизайна вывести на первый план информацию о:

- Персональном экскурсоводе (представить его в профессиональном виде и сделать главной фигурой сайта.

- Преимуществах индивидуальных туров по Израилю с индивидуальным экскурсоводом.

Макет сайта должен быть понятен верстальщику.

При работе над дизайном обязательно подразумевается согласование и доработка представленного варианта.

Пожалуйста, напишите ориентировочные сроки исполнения и стоимость работы.

Рассмотрю ваше портфолио.

Спасибо!