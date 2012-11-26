Дизайн сайта на Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки108 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайт как на картинке. СМС уже установлена. Шапка сделана. Необходимо дорисовать все остальное.

Joomla
13 лет назад
aleksejdarin
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$100
14 дней
Спасибо за работу ! Данный заказчик выполнил работу качественно и самое главное не пропадает после работы. Всегда можно обратиться за помощью.
Работаю с Алексеем не первый раз, эмоции только положительные. Были форсмажорные задержки, но проект закончен, оплата получена. Рекомендую!

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sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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