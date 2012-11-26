Дизайн сайта на Джумла

Не нужно ничего навороченного, достаточно простой темплейт, светлый (!), без фонов или мозаики {бэкграунд:#fff;}, не перегруженный графикой, но, при этом, чтобы приятно смотрелся + резка, разумеется. В хедере: слева - простое лого, ...