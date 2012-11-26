Ищу веб-дизайнера на длительное взаимодействие. Круг задач - текущая дизайренская поддержка существующих веб-проектов, разработка дизайна создаваемых сайтов. Требования простые - профессиональное занятие веб-дизайном на фрилансе фул тайм, адекватность.
Дизайн сайта на Джумла
Необходимо сделать дизайн сайт как на картинке. СМС уже установлена. Шапка сделана. Необходимо дорисовать все остальное.
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