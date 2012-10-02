Логотип/шапка на сайт

freediscounts.ru - вместо стандартного лого престашопа нужна шапка/лого в тему - онлайн-мегамаркет товаров в Самаре

размеры свободные, но не более 100-120px в высоту и 300-400px в ширину, что-то не тяжелое, но не шаблонное, интересное

+ легкое оформление боковинок и футера (сейчас там нет ничего)