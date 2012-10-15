Дизайн главной страницы сайта

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок190 просмотров

Добрый день!

Нужно: создать главную страницу сайта (макет-концепция с графикой)

Ищем адекватного Исполнителя.

Платим 5 000 рублей за работу.

Срок до 25го сентября должно быть готово.

Все подробности по запросу.

13 лет назад
di_group
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$160
4 дня
Всё очень быстро, качественно, с умом сделано. Отличный дизайн получился. Не ошиблась с выбранным мастером.
Быстрые правки, своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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