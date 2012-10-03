Добрый день ! Необходимо разработать сайт для энергетической компании. Карта сайта и его предыдущий адрес https://st.free-lance.ru/projects/upload/f_505ae1b44a6c1.jpg. Логотип остается тот же. Главные требования – аккуратность, оригинальность дизайна. По стилю дизайна должно ...
Дизайн интернет-магазина автозапчастей
Нужно разработать дизайн интернет-магазина автозапчастей Volvo. Срок разработки до 5 дней, то есть в течение следующей недели, ну а дальше правки.
Нужно сделать дизайн следующих страниц:
1. Главная страница
2. Страница каталога (со списком категорий каталога)
3. Страница каталога с товарами
4. Карточка товара
5. Текстовая страница
6. Корзина – 1 этап (со списком товаров внутри)
7. Корзина – 2 этап (с предложением ввести логин и пароль или зарегистрироваться)
8. Корзина - 3 этап (регистрация)
Сайт желательно сделать в темных тонах, оттенки черного, серого, металлика, стильно, аккуратно, но не мрачно. В общем, в темных тонах по-деловому стильный.
По структуре и расположению элементов сайт будет аналогичен этому: http://business-guild.ru/
Остальные подробности лично.
Мы - веб-студия, ищем хорошего надежного дизайнера, в случае качественного выполнения этого проекта, возможно сотрудничество в дальнейшем по остальным проектам.
Просьба оставлять заявки только тем, у кого уже есть в портфолио опыт разработки дизайна именно для интернет-магазинов.
Спасибо!
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