Нужно разработать дизайн интернет-магазина автозапчастей Volvo. Срок разработки до 5 дней, то есть в течение следующей недели, ну а дальше правки.

Нужно сделать дизайн следующих страниц:

1. Главная страница

2. Страница каталога (со списком категорий каталога)

3. Страница каталога с товарами

4. Карточка товара

5. Текстовая страница

6. Корзина – 1 этап (со списком товаров внутри)

7. Корзина – 2 этап (с предложением ввести логин и пароль или зарегистрироваться)

8. Корзина - 3 этап (регистрация)

Сайт желательно сделать в темных тонах, оттенки черного, серого, металлика, стильно, аккуратно, но не мрачно. В общем, в темных тонах по-деловому стильный.

По структуре и расположению элементов сайт будет аналогичен этому: http://business-guild.ru/

Остальные подробности лично.

Мы - веб-студия, ищем хорошего надежного дизайнера, в случае качественного выполнения этого проекта, возможно сотрудничество в дальнейшем по остальным проектам.

Просьба оставлять заявки только тем, у кого уже есть в портфолио опыт разработки дизайна именно для интернет-магазинов.

Спасибо!