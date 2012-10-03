Дизайн интернет-магазина автозапчастей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок262 просмотра

Нужно разработать дизайн интернет-магазина автозапчастей Volvo. Срок разработки до 5 дней, то есть в течение следующей недели, ну а дальше правки.

Нужно сделать дизайн следующих страниц:

1. Главная страница

2. Страница каталога (со списком категорий каталога)

3. Страница каталога с товарами

4. Карточка товара

5. Текстовая страница

6. Корзина – 1 этап (со списком товаров внутри)

7. Корзина – 2 этап (с предложением ввести логин и пароль или зарегистрироваться)

8. Корзина - 3 этап (регистрация)

Сайт желательно сделать в темных тонах, оттенки черного, серого, металлика, стильно, аккуратно, но не мрачно. В общем, в темных тонах по-деловому стильный.

По структуре и расположению элементов сайт будет аналогичен этому: http://business-guild.ru/

Остальные подробности лично.

Мы - веб-студия, ищем хорошего надежного дизайнера, в случае качественного выполнения этого проекта, возможно сотрудничество в дальнейшем по остальным проектам.

Просьба оставлять заявки только тем, у кого уже есть в портфолио опыт разработки дизайна именно для интернет-магазинов.

Спасибо!

13 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$500
5 дней
Все было сделано очень оперативно и на высшем уровне!!! Коммуникабелен, всегда на связи, оперативно отвчает! По дизайну тоже очень довольны - правки вносятся моментально, Андрей советует, как сделать лучше и предлагает свои варианты, вобщем подход очень ответственный и творческий! Обязательно будем работать еще! Всем советую!!!
Спасибо за проект! Все на высшем уровне,внятные требования,моментальная предоплата-оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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