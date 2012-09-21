Сделать дизайн и верстку 2-х страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка220 просмотров

Интернет-магазин на prestashop 1.4

Нужно красиво оформить страницу товара: разместить информацию о гарантии, доставке и подарках

А также страницу информации о подарках.

Аккуратно сверстать страницу товара и подарков.

Встроить в шаблон сверстанную страницу товара (сохранив всю текущую функциональность).

И сверстаную страницу "про подарки" вставить на сайт через встроенный редактор

Список подарков для размещения я дам.

Для верстальщика опыт работы с престашоп - обязателен.

PrestaShop
13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров