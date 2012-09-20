Примерно вот в таком формате, фото - текст все дам. http://feedgee.com/ru/webversion/A605844AB0277R88932/
Требуется дизайн интернет-страниц на сайте
Нужен дизайнер для интернет-страниц сайта-визитки ( только дизайн) Недорогой но настоящий! То есть не тот который будет картинки рисовать , а который может сделать это интересно, творчески, стильно и с соблюдениями правил маркетинга ( сайт по продаже металлочерепицы)
Заявки фрилансеров
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