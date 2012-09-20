Требуется дизайн интернет-страниц на сайте

Нужен дизайнер для интернет-страниц сайта-визитки ( только дизайн) Недорогой но настоящий! То есть не тот который будет картинки рисовать , а который может сделать это интересно, творчески, стильно и с соблюдениями правил маркетинга ( сайт по продаже металлочерепицы)