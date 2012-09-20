Требуется дизайн интернет-страниц на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок210 просмотров

Нужен дизайнер для интернет-страниц сайта-визитки ( только дизайн) Недорогой но настоящий! То есть не тот который будет картинки рисовать , а который может сделать это интересно, творчески, стильно и с соблюдениями правил маркетинга ( сайт по продаже металлочерепицы)

13 лет назад
maxpol79
Максим 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров