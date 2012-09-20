Разработка и верстка дизайна интернет-магазина

Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/

Оплата поэтапная.

Этапы:

1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта

2. Дизайны других страниц (раздел каталога, страница товара, страница с текстовым контентом, страница корзины, страница оформления заказа, раздел «Новости») — 30% от стоимости проекта

3. Верстка главной страницы, страницы раздела, страницы товара — 30% от стоимости проекта

4. Верстка остальных страниц сайта — 20 % от стоимости проекта

Оплата любым способом (нал./безнал/эл. деньги)

Все этапы согласуются, утверждаются.

Верстка д.б. валидная, кроссобраузерная. Верстка только div' ами. Резиновый дизайн (100%

width).

ВАЖНО: верстку надо наложить на 1С-БИТРИКС (т.е. сделать шаблон)

ТЗ в приложении

Требования к исполнителям:

1. Рассматриваются предложения от исполнителей только с ценой (+-10%) и сроками.

2. Рассматриваются кандидаты имеющие возможность общаться через Skype как в режиме чата, так и в режиме устного диалога.

3. Исполнитель должен быть в рабочее время всегда на связи

В своих предложениях оставляйте skype — контакт.