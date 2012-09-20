Примерно вот в таком формате, фото - текст все дам. http://feedgee.com/ru/webversion/A605844AB0277R88932/
Разработка и верстка дизайна интернет-магазина
Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/
Оплата поэтапная.
Этапы:
1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта
2. Дизайны других страниц (раздел каталога, страница товара, страница с текстовым контентом, страница корзины, страница оформления заказа, раздел «Новости») — 30% от стоимости проекта
3. Верстка главной страницы, страницы раздела, страницы товара — 30% от стоимости проекта
4. Верстка остальных страниц сайта — 20 % от стоимости проекта
Оплата любым способом (нал./безнал/эл. деньги)
Все этапы согласуются, утверждаются.
Верстка д.б. валидная, кроссобраузерная. Верстка только div' ами. Резиновый дизайн (100%
width).
ВАЖНО: верстку надо наложить на 1С-БИТРИКС (т.е. сделать шаблон)
ТЗ в приложении
Требования к исполнителям:
1. Рассматриваются предложения от исполнителей только с ценой (+-10%) и сроками.
2. Рассматриваются кандидаты имеющие возможность общаться через Skype как в режиме чата, так и в режиме устного диалога.
3. Исполнитель должен быть в рабочее время всегда на связи
В своих предложениях оставляйте skype — контакт.
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