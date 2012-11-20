Нужен человек, который давно работает с git. Знает все тонкости. Потребуется консультация, а так же ответы на вопросы. Консультация в скайпе (расшарю экран, если потребуется - teamviewer). О проекте: Есть: 1.боевой сервер на VDS, на котором несколько сайтов на битриксе ...