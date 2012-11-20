mesca

Андрей Колесников mesca

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработчик CMS Битрикс. Drupal, Wordpress
WordPressDrupal
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка набора иконок (20шт)

    Для сайта по продаже контейнеров [url=http://containerspark.ru]containerspark.ru[/url] требуется разработать графические элементы - иконки (png). Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров) Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же тематикой. Список иконок в приложении.  к ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация по GIT

    Нужен человек, который давно работает с git. Знает все тонкости. Потребуется консультация, а так же ответы на вопросы. Консультация в скайпе (расшарю экран, если потребуется - teamviewer). О проекте: Есть: 1.боевой сервер на VDS, на котором несколько сайтов на битриксе ...

    Debian
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта.

    $250

    Требуется наполнение и оптимизация действующего сайта www.fundamentum.su На джумле План работ: 1 Размещение статей, форматирование 2 Правка меню (добавление новых, удаление старых) 3 Корректирование фотогаллереи 4 Ссылка в шапке «Обратный звонок» 5 Форматирование таблицы «Стоимость» 6 Новые тексты (с картинками, схемами ) на страницы сайта — 4шт.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Управление Яндекс.Директ

    $250

    Организации производящей и распространяющей женскую одежду под собственной торговой маркой требуется грамотный специалист, крайне желательно с юр. лицом, для организации и управления контекстной рекламой в сети Интернет (Яндекс.Директ, возможно Google Ad.): * составление рекламных объявлений по ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание инструкций по эксплуатации

    $1000

    Написание инструкций по эксплуатации, монтажу и обслуживанию инженерного оборудования - тепловых насосов. За образец берется два типа инструкций конкурентов, часть информации берется из них, часть из собственных, пока кратких инструкций, часть в процессе работы пишется совместно. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка интернет-магазина женской одежды

    $2500

    Приглашаю к сотрудничеству профессионала(ов) для 1. Разработки и верстки дизайна интернет-магазина женской одежды 2. Внедрения верстки ИМ под CMS Битрикс (создание шаблона) (возможная часть работы за отдельную плату, другие CMS не предлагать!) По функциональным ...

    jQueryAjax
    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить верстку главной страницы сайта +JQuery

    $50

    Задача: Сайт: www.pompa.ru 1. Необходимо исправить верстку главной страницы для корректного отображения при различных разрешениях и в разных браузерах. (от 1024x768 и выше в браузераx IE, FireFox, Chrome, Mozilla и т.д.) 2. Изменить настройки (добавить другой) элемента ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка интерфейса для оптовых клиентов

    Имеем: Имиджевый сайт для компании по производству и продаже женской одежды собственного бренда (ТМ) Необходимо: Продумать, согласовать и реализовать(дизайн+верстка) интерфейса для оптовых клиентов и партнеров-франчайзеров (держателей франшизы ТМ), руководствуясь набором правил, требований для пользователей. Фактически ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Возможности: 1. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит сайта + семантическое ядро + консультация

    $70

    Имеем: 1. Имиджевый сайт компании по производству и оптовой продаже женской одежды (с размещенным на нем каталогом (без цен)) 2. Несколько лет статистики LiveInternet (доступ дам), Яндекс.Метрика (с августа 2012) 3. Бюджет на продвижение (от 20 тыс. ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    $1000

    В рамках проекта требуется разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся продажей и монтажом Тепловых насосов(автономных систем отопления) Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Подробности в Скайп-общении.

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка и верстка дизайна интернет-магазина

    $500

    Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других страниц ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Подбираю команду для создания "под ключ" сайта по строительству фундаментов, по уникальной технологии. Концепция, задачи, структура проекта будет сформулирована в процессе скайп общения, будут нужны логотип, уникальный дизайн, 3d анимация, видео-фото галереи прочие сервисы. Обязателен ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка и верстка дизайна интернет-магазина

    $600

    Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других страниц ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Склейка видеофрагментов и наложение звука.

    $100

    Имеем: 3 видеоролика - 2-х дневная съемка ip-камерой строительства дома (в ускоренном режиме) Необходимо: наложить музыку, сделать монтаж (вырезать "простойные" промежутки времени"), грамотно склеить В итоге: необходимо создать красивый короткометражный ролик на 4-6 минут для презентации на ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка и верстка дизайна интернет-магазина

    $1000

    Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование - 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дополнительного функционала на Битрикс

    Требуется опытный программист для разработки дополнительного функционала под CMS 1С-Битрикс. Имеется: Интернет-магазин автоэлектроники (головные устройства, сигнализации, датчики парковки, камеры, видеорегистраторы и проч.). Необходимо создать отдельный интерфейс для определенной группы пользователей - установщиков автоэлектроники в авто (далее Установщики): 1. ...

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат)

    $60

    Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка дизайна (.psd, 4-5 страниц)

    $60

    Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта компании

    $250

    В рамках проекта требуется разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся строительством Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Публикуйте сроки и свою цену, предложения рассматриваются. Ссылки на портфолио. Ориентировочный бюджет 5 000 - 7000 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка и верстка дизайна сайта компании+лого

    $300

    В рамках проекта требуется: 1. Разработать логотип компании (на основе названия "Фундаментум") 2. Разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании c этим логотипом Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Публикуйте сроки и свою цену, предложения ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Написание инструкций по эксплуатации
Все в порядке. Четкое ТЗ, полная оплата. Благодарю!
Быстро, качественно, проффесионально!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта-визитки
Андрей во время работы над проектом проявил себя только с положительной стороны. Честный, порядочный, четко ставит задачу. Будем сотрудничать и дальше.
Работа сделана качественно и оперативно. В процессе работы Серафима предложила массу полезных решений. Договорились о дальнейшей поддержке при работе с сайтом, что очень актуально для меня.
Ответный отзыв
pixmaster
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исправить верстку главной страницы сайта +JQuery
Адекватное отношение, четкая постановка задачи, своевременная оплата
Спасибо Егору за оперативность в работе! Все сделал правильно и четко по срокам. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sachahome
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Склейка видеофрагментов и наложение звука.
Заказчик точно знает что нужно. Было приятно работать, без лишней трепатни , эксессов и дёрганий . Оплата - всё точно в срок. Твёрдая десятка.
Александр выполнил свою работу качественно и в срок! Учел все пожелания заказчика. Рекомендую всем как профессионала своего дела!
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prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат)
Как заказчик показал себя с лучшей стороны. Оплату произвел вовремя. Всем рекомендую!
Отличный исполнитель - все сделал на 5+, учел все пожелания, оперативно исправлял работу по моей просьбе. Рекомендую..
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