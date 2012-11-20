Для сайта по продаже контейнеров [url=http://containerspark.ru]containerspark.ru[/url] требуется разработать графические элементы - иконки (png). Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров) Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же тематикой. Список иконок в приложении. к ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который давно работает с git. Знает все тонкости. Потребуется консультация, а так же ответы на вопросы. Консультация в скайпе (расшарю экран, если потребуется - teamviewer). О проекте: Есть: 1.боевой сервер на VDS, на котором несколько сайтов на битриксе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется наполнение и оптимизация действующего сайта www.fundamentum.su На джумле План работ: 1 Размещение статей, форматирование 2 Правка меню (добавление новых, удаление старых) 3 Корректирование фотогаллереи 4 Ссылка в шапке «Обратный звонок» 5 Форматирование таблицы «Стоимость» 6 Новые тексты (с картинками, схемами ) на страницы сайта — 4шт.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Организации производящей и распространяющей женскую одежду под собственной торговой маркой требуется грамотный специалист, крайне желательно с юр. лицом, для организации и управления контекстной рекламой в сети Интернет (Яндекс.Директ, возможно Google Ad.): * составление рекламных объявлений по ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Написание инструкций по эксплуатации, монтажу и обслуживанию инженерного оборудования - тепловых насосов. За образец берется два типа инструкций конкурентов, часть информации берется из них, часть из собственных, пока кратких инструкций, часть в процессе работы пишется совместно. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Приглашаю к сотрудничеству профессионала(ов) для 1. Разработки и верстки дизайна интернет-магазина женской одежды 2. Внедрения верстки ИМ под CMS Битрикс (создание шаблона) (возможная часть работы за отдельную плату, другие CMS не предлагать!) По функциональным ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Задача: Сайт: www.pompa.ru 1. Необходимо исправить верстку главной страницы для корректного отображения при различных разрешениях и в разных браузерах. (от 1024x768 и выше в браузераx IE, FireFox, Chrome, Mozilla и т.д.) 2. Изменить настройки (добавить другой) элемента ...Завершен11 лет назад
Имеем: Имиджевый сайт для компании по производству и продаже женской одежды собственного бренда (ТМ) Необходимо: Продумать, согласовать и реализовать(дизайн+верстка) интерфейса для оптовых клиентов и партнеров-франчайзеров (держателей франшизы ТМ), руководствуясь набором правил, требований для пользователей. Фактически ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Возможности: 1. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Имеем: 1. Имиджевый сайт компании по производству и оптовой продаже женской одежды (с размещенным на нем каталогом (без цен)) 2. Несколько лет статистики LiveInternet (доступ дам), Яндекс.Метрика (с августа 2012) 3. Бюджет на продвижение (от 20 тыс. ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В рамках проекта требуется разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся продажей и монтажом Тепловых насосов(автономных систем отопления) Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Подробности в Скайп-общении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других страниц ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Подбираю команду для создания "под ключ" сайта по строительству фундаментов, по уникальной технологии. Концепция, задачи, структура проекта будет сформулирована в процессе скайп общения, будут нужны логотип, уникальный дизайн, 3d анимация, видео-фото галереи прочие сервисы. Обязателен ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование — 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других страниц ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Имеем: 3 видеоролика - 2-х дневная съемка ip-камерой строительства дома (в ускоренном режиме) Необходимо: наложить музыку, сделать монтаж (вырезать "простойные" промежутки времени"), грамотно склеить В итоге: необходимо создать красивый короткометражный ролик на 4-6 минут для презентации на ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется разработать и сверстать дизайн сайта интернет-магазина по продаже европейской одежды военного образца. Ассортимент и направленность такая же как http://stalker.tver.1vtc.ru/ Оплата поэтапная. Этапы: 1. Дизайн главной страницы + согласование - 20% от стоимости проекта 2. Дизайны других ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный программист для разработки дополнительного функционала под CMS 1С-Битрикс. Имеется: Интернет-магазин автоэлектроники (головные устройства, сигнализации, датчики парковки, камеры, видеорегистраторы и проч.). Необходимо создать отдельный интерфейс для определенной группы пользователей - установщиков автоэлектроники в авто (далее Установщики): 1. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.Завершен13 лет назад
- $60
Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.Закрыт13 лет назад
- $250
В рамках проекта требуется разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся строительством Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Публикуйте сроки и свою цену, предложения рассматриваются. Ссылки на портфолио. Ориентировочный бюджет 5 000 - 7000 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
В рамках проекта требуется: 1. Разработать логотип компании (на основе названия "Фундаментум") 2. Разработать и сверстать дизайн сайта-визитки компании c этим логотипом Про компанию и требования к дизайну читайте в приложенном ТЗ. Публикуйте сроки и свою цену, предложения ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад