Сайт imedic.kiev.ua 1. Сделать шапку, как на скриншотах. Причем желательно таргетировать ее в зависимости от пунктов меню. Предлагаю реализовать ее через место для модуля, в которое потом вставить баннер с этими картинками. 2. ...
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Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.
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