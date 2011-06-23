Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат)

$60
HTML-версткаЗавершен5 заявок187 просмотров
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Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.

12 лет назад
mesca
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель - все сделал на 5+, учел все пожелания, оперативно исправлял работу по моей просьбе. Рекомендую..
Как заказчик показал себя с лучшей стороны. Оплату произвел вовремя. Всем рекомендую!
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