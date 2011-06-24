Сверстать Joomla + Virtuemart

Дизайн нарезан и готов к верстке. При необходимости, дизайнер доработает элементы под ваши требования. В дизайне есть интеграция с соцсетями (twitter, facebook, vkontakte). Ссылки на группу при клике на иконку и Like, Нравится, Tweet. Сроки: 1 неделя