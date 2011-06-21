Закончить верстку.

HTML-версткаЗавершен7 заявок401 просмотр
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Закончить верстку - срок завтра вечер.

Главная 95% готова.

В приложении то что есть, на файлообменнике то что надо. http://zalil.ru/31296194

Приоритет низкой цене.

Желательно наличие скайпа голосом.

Java script не нужен.

12 лет назад
html-adept
Адепт 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
whatuneed
Глеб 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$21
1 день
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