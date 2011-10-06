Сделать очень похожий сайт

Нужно сделать очень похожий по дизайну (можно копию) сайт (будет на русском языке) и "натянуть" на joomla

http://bit.ly/bu9KgD

Обратите внимание на раздел проекты этого сайта

Отдельно не нужны дизайн, верстка, программирование.

Нужен сайт на выходе. Текст на русском и фотографии предоставлю.

Схема работы:

Деньги резервируются на безопасной сделке этого сервиса, можно с договором и ТЗ от этого же сервиса.

Делаете сайт, утверждаем.

Выплачиваются деньги, обмениваемся опытом.

Жду сроки и цену.