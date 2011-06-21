Перегнать HTML -> Wordpress (4 страницы + статьи)

HTML-версткаЗавершен8 заявок200 просмотров
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Есть сайт - невероятно простой. На нем всего 4 страницы. Чистый HTML.

Необходимо этот сайт "загнать" в Wordpress (сделать шаблон на основе шаблона сайта, добавить все имеющиеся страницы сайта в CMS) + настроить блок статей на сайте.

Блок статей на 4ех страницах выводится в виде 3ех заголовков последних статей + ссылка на все статьи.

Пример:

Новости и статьи:

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Все статьи

При нажатии на заголовок - переходим на статью, при нажатии на "Все статьи" попадаем в список статей (стандартный список статей: заголовок + краткая новость) с навигацией типа "1, 2, в конец". Список статей и 1 статья - в стиле сайта, но там дизайн простой.

Работа как видно на час. Меня интересует цена и сроки.

WordPressHTML
12 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа, точно в срок и очень профессионально. Я доволен, что сделал заказ у Андрея и всем остальным тоже очень рекомендую!
Очень доволен совместным сотрудничеством, проблем не возникло. Спасибо
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