Перегнать HTML -> Wordpress (4 страницы + статьи)

Есть сайт - невероятно простой. На нем всего 4 страницы. Чистый HTML.

Необходимо этот сайт "загнать" в Wordpress (сделать шаблон на основе шаблона сайта, добавить все имеющиеся страницы сайта в CMS) + настроить блок статей на сайте.

Блок статей на 4ех страницах выводится в виде 3ех заголовков последних статей + ссылка на все статьи.

Пример:

Новости и статьи:

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Все статьи

При нажатии на заголовок - переходим на статью, при нажатии на "Все статьи" попадаем в список статей (стандартный список статей: заголовок + краткая новость) с навигацией типа "1, 2, в конец". Список статей и 1 статья - в стиле сайта, но там дизайн простой.

Работа как видно на час. Меня интересует цена и сроки.