Перегнать HTML -> Wordpress (4 страницы + статьи)

Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно) Знание программирования и навыки фотошопа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - невероятно простой. На нем всего 4 страницы. Чистый HTML.
Необходимо этот сайт "загнать" в Wordpress (сделать шаблон на основе шаблона сайта, добавить все имеющиеся страницы сайта в CMS) + настроить блок статей на сайте.
Блок статей на 4ех страницах выводится в виде 3ех заголовков последних статей + ссылка на все статьи.
Пример:
Новости и статьи:
Заголовок 1
Заголовок 2
Заголовок 3
Все статьи
При нажатии на заголовок - переходим на статью, при нажатии на "Все статьи" попадаем в список статей (стандартный список статей: заголовок + краткая новость) с навигацией типа "1, 2, в конец". Список статей и 1 статья - в стиле сайта, но там дизайн простой.
Работа как видно на час. Меня интересует цена и сроки.
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