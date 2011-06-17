Срочно верстка

Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно) Знание программирования и навыки фотошопа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен верстальщик,
который сможет сверстать страницу по верстке - но на языке FBML,
это версия верстки для Фейсбука
пишите вашу цену и примеры
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