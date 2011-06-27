WordPress верстка

Вот страница http://demo1.abicon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=17 нужно вместо гугл-карты воткнуть яндекс-карту. Код карты сгенерирую сам. От вас только воткнуть чтоб работала. А также поправить баг виртуал-марта - http://demo1.abicon.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=21 при увеличении фото появляется дублежом внизу страницы, и в подписи к ...
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Добрый день,
Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress.
Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно)
Знание программирования и навыки фотошопа приветствуются и оплачиваются.
Самое важное - опыт, ответственность и желание совершенствоваться.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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