WordPress верстка

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок369 просмотров
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Добрый день,

Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress.

Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно)

Знание программирования и навыки фотошопа приветствуются и оплачиваются.

Самое важное - опыт, ответственность и желание совершенствоваться.

WordPress
12 лет назад
tronman
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lp240287
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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