Переделать верстку

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки248 просмотров
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Задача – переделать верстку, сделать выпадающее меню.

Движок сайта делали под нас индивидуально, дизайн лежит отдельно в .tpl.

php, smarty

Наш сайт: www.avtoshara.net

Переделать нужно как на примере:

http://s005.radikal.ru/i211/1106/85/9e51fbf6980f.jpg

Пример выпадающего меню:

www.buy.ua/

Это первая часть работы, потом нужно будет переделать остальные страницы сайта за дополнительные деньги.

Предложения по цене и срокам кидайте в личку.

13 лет назад
mygarminua
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
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