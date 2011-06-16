Задача в приложении. Пожалуйста, выставляйте цену и срок в сервисе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача – переделать верстку, сделать выпадающее меню.
Движок сайта делали под нас индивидуально, дизайн лежит отдельно в .tpl.
php, smarty
Наш сайт: www.avtoshara.net
Переделать нужно как на примере:
http://s005.radikal.ru/i211/1106/85/9e51fbf6980f.jpg
Пример выпадающего меню:
Это первая часть работы, потом нужно будет переделать остальные страницы сайта за дополнительные деньги.
Предложения по цене и срокам кидайте в личку.
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