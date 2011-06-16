Проблемы с Opera Mini

Есть один сайт, который хорошо отображается в других браузерах, ошибок по валидатору всего 40 и те не важные. Но почему-то сайт плохо отображается в Opera mini. Нужно решить эту проблему.

Сроки - до конца дня.

Симулятор на java www.opera.com/mobile/demo/