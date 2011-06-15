Требуется сверстать сайт

Натяжка рисованного сайта на Опен карт, настройка галереи и корзины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать около 16 страниц.
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