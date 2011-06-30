Верстка 2-х макетов

Добрый день. Есть вот такой вот сайт www.lonru.ru Мне очень нравиться его дизайн. Движок длешки уже подготовлен для такого типа структуры. Нужно просто его сверстать для DLE 9.2 и выше Нужные разделы: - главная страница http://lonru.ru/ - внутренний раздел по ...