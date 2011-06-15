Переделать галерею (портфолио) для сайта

Всем добрый день!

Галерея на сайте моей жены http://nails.kiev.ua/gallery.html выглядит как УГ. Нужно сделать чтобы было очень красиво.

Можно использовать цмску (бесплатную, нулед не надо), можно скрипт галереи. Прошу сразу в предложении или в личку показывать пример того, как будет выглядеть галерея.

Есть еще один аналогичный сайт с такой же проблемой.

Спасибо за внимание.