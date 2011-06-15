Подружить моотулс и jq

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка139 просмотров
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стоият чекформы на mootools и запрос идет ччерез аякс

нужно подружить это с мотулс или переписать на jq

цена сроки, чем меньше тем лучше

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель ! Оперативно,Качественно ! еще и пару полезных советов дал моему программисту ! Приятно работать с такими людьми !
Идеальный заказчик, оплата моментально, задача на 100500 понятна сразу. Рекомендую!
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