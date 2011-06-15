Подружить моотулс и jq

Сверстать 10 страниц для интернет магазина Vam Shop по моим исходникам PSD. Указывайте сроки, нужно очень срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://hazrataliakbar.kz/contact.form
http://hazrataliakbar.kz/backnet
стоият чекформы на mootools и запрос идет ччерез аякс
нужно подружить это с мотулс или переписать на jq
цена сроки, чем меньше тем лучше
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