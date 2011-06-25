Сверстать 10 страниц для Vam Shop

HTML-версткаЗавершен3 заявки287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать 10 страниц для интернет магазина Vam Shop по моим исходникам PSD.

Указывайте сроки, нужно очень срочно!

12 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранные исполнители
blud73
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$340
9 дней
Buhito
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$210
3 дня
Алексей профессионал - сделал все в лучшем виде за короткие сроки. В общем я очень доволен работой с Алексеем, в дальнейшем продолжу сотрудничать!
Приятно работать: всегда онлайн, быстро отвечает, четко ставит задачи. Одним словом хороший заказчик.
  • Похожие заказы

  • Кнопки социальных сетей на движке DLE

    Нужно сделать кнопки социальных сетей на движке DLE. Сайт key.in.ua Кнопки должны быть в самом низу текста каждой новости. Интересуют соцсети "контакт", "фэйсбук", "твиттер", "мой мир".

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка под WordPress

    Макет без резины Сроки 3-4 дня + проконтролировать мелочи при натяжке и скорректировать. Во вторник вечером будут макеты. Тогда же и будет выбран исполнитель. с исполнителем оговорен полное изготовление сайта "под ключ"

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баг флеш элемента в верстке

    Здравствуйте,вот сайт http://ornek.kz/ Логотип флеш,отображаетсмя только в опере в хроме ,фф и неокторых версиях ие его просто не видно ! Нужно сделать что бы огтображался во всех браузерах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка

    Необходимо сверстать оставшиеся страницы для сайта http://sovershenstvo.biz:90 (в основном формы добавления/редактирования) и вносить правки в существующие шаблоны. Работы много и сроки как всегда горят, так что основное требование - возможность уделять работе минимум 8 часов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать карточку товара (Joomla, Virtuemart)

    $50

    Есть карточка товара - http://www.magic-studio.kiev.ua/letnie-kurtochki/juicy-couture.html Надо изменить внешний вид карточки товара порядок размещения блоков смотреть тут - https://docs.google.com/drawings/d/1Hq0EmFDpW4Z-WQzyGKQN3mObR2UyJHYcke_PHTsZPcQ/edit?hl=uk План работ: - увеличенное фото товара - расширеная область контента ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка

    $70

    Требуется верстать несколько страниц. Превью вы можете скачать по ссылке: http://narod.ru/disk/15792465001/preview.rar.html Исходник вышлю выбранному исполнителю Очень важна кроссбраузерность (не забывайте проверять свою работу) и максимальное сходство с дизайном. Также, очень важно соблюдать требования к верстке, они в отдельном ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен сайт для онлайн игры "Драконика"

    Список всего, что требуется на сайте: ЛК, форум, статья о сервере, топ гильдий, список забаненых, админы/модеры, правила сервера, эвенты, регистрация для входа в игру. http://linkro.ru/ надо примерно как сдесь, только с форумом. Вроде всё объяснил. Если кто то заинтересуется большая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать тему для Wordpress на Thesis framework

    $200

    Нужен профессиональный верстальщик с опытом работы с Thesis (http://diythemes.com/), на его основе необходимо свертать дизайн для блога на Wordpress. Дизайн домашней странички смотрите в пимечании. Требования: - отличное занаие HTML/CSS - кроссбраузерная верстка (IE 7-9, FF 3.5-4.0, Chrome, Safari) - ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад