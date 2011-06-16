Требуется верстка

$70
HTML-версткаЗавершен10 заявок418 просмотров
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Требуется верстать несколько страниц.

Превью вы можете скачать по ссылке: http://narod.ru/disk/15792465001/preview.rar.html

Исходник вышлю выбранному исполнителю

Очень важна кроссбраузерность (не забывайте проверять свою работу) и максимальное сходство с дизайном.

Также, очень важно соблюдать требования к верстке, они в отдельном файле.

Все вопросы в личку.

Крайний срок - четверг.

13 лет назад
seomeister
Влад 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$70
3 дня
Александр - настоящий профессионал! Все было сделано в точности в соответствии с тех заданием. 100% кроссбраузерность, за что Александру отдельное спасибо. Быстро, точное соблюдение условий, прекрасный результат. Я обязательно буду с этим фрилансером работать и дальше. Александр, спасибо!
Грамотный и честный заказчик с профессиональным подходом. Побольше бы таких. На берегу оговорили все условия работы, отдельное спасибо за четкое ТЗ (не часто встречаются точные постановки задачи). Работали без предоплаты, по безопасной сделке. Как доработал замечания, согласовали результат, через 5 минут прошла все оплата. Никаких проблем, все замечательно.
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