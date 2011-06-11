Доработать сайт рубщик.рф

HTML-версткаЗакрыт2 заявки258 просмотров
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Необходимо доработать сайт www.рубщик.рф (CMS WordPress):

1. переделать верстку шапки сайта

2. сделать/запустить модуль каталога проектов (как в интернет-магазине)

- каталог должен быть удобный, универсальный

- с фотографиями

- с описанием

- с проектами "мы рекомендуем" на главной странице

3. сделать/запустить модуль галерея, чтобы можно было легко добавлять/редактировать фото

4. доделать captcha в модуль обратной связи

12 лет назад
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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