Установить макет шапки и превью (WebAsyst)

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется psd макет шапки и превью, шрифты и файл гифанимации который нужно вставить в интернет-магазин http://muraviha.ru/

13 лет назад
keknas
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Сделал все очень быстро и качественно, даже больше чем договаривались. Действительно профессионал! В дальнейшем обязательно буду сотрудничать
  • Похожие заказы

  • Три вкладки на jQuery

    $10

    Нужно сверстать простую форму с тремя горизонтальными вкладками. Переключение вкладок сделать на jQuery (должно работать с версией 1.3.2) В форме отображаются изображения со схемами проезда, по одному изображению на каждую вкладку. Высота и ширина всех вкладок фиксированная, ширина ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужно сверстать сайт. Обязательно кроссбраузерно. Желательно валидно. Макет по ссылке buggy-motor.ru/moshovercraft.rar

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона под новую версию DLE

    Добрый день! Есть готовый (сверстанный) и рабочий шаблон dle заточенный под версию 7.3 Хочу обновить версию DLE до актуальной версии 9.3 но связи с изменениями в структуре шаблона и тд.мой шаблон некорректно отображается, по этому требуется , ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка макета

    Необходимо к завтрашнему дню выполнить вёрстку макета. Часть вёрстки имеется, так что будет на что ориентироваться. Озвучивайте цену исходя из сроков. До 14:00 по Москве должна быть выполнена работа. Кроссбраузерность ie6+, opera, mozilla, chrome. Валидность ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта из psd исходника

    $100

    Добрый день. Требуется сверстать сайт (в html+css) из готового psd файла. От исполнителя требуются прямые руки для дальнейше адаптации своей верстки с одним самописным движком (при возможности)

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт на joomla и вставить модули

    $60

    Нужно сверстать сайт на joomla для детского фотографа страницы: 1) главная 2) портфолио (с 4 подразделами) 3) услуги, цены 4) новости 5) отзывы 6) контакты модули и компоненты: k2 отзывами/комментариями галерея в портфолио sigplus Image Gallery Plus xmap joomsef psd макеты есть jpg макетов прикрепил

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отверстать фрагмент сайта

    Нужно на СЕГОДНЯ отверстать фрагмент сайта в приложении (звездочки по одной не нужно верстать)... + Доп. задание: предложить варианты для галереи фотографии под эту же страничку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад