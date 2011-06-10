Вёрстка макета

Необходимо к завтрашнему дню выполнить вёрстку макета. Часть вёрстки имеется, так что будет на что ориентироваться. Озвучивайте цену исходя из сроков. До 14:00 по Москве должна быть выполнена работа. Кроссбраузерность ie6+, opera, mozilla, chrome. Валидность тоже должна быть. Делать всё на div и без лишней вложенности. По успешному выполнению работы будет предложено постоянное сотрудничество.