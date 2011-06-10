Переверстать страницу под почтовую рассылку

Кросбраузерная. Сейчас сайт криво работает с IE
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать одну несложную страницу с фоновой картинкой для почтовой рассылки. Работа очень срочная, в течение нескольких часов.
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