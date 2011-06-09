Информационный сайт об играх на DLE

$250
HTML-версткаЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Необходимо собрать сайт об играх в течении 5-7 дней. Сверстать надо примерно 7 страниц, имеется недоработанный мною макет главной страницы. Качество и современный стиль должны быть на высшем уровне. Оплата по факту. Обязательная регулярная связь.

13 лет назад
korol95
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад