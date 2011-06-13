Проект для Влащенко Михаил (vla_misha)

HTML-версткаЗавершен2 заявки158 просмотров
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Кроссброузерная, валидная див - верстка, с заменой зеленой полосы на градиент.

13 лет назад
Artur_N
Артур 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Все ок, спасибо.
Все прошло хорошо. С оплатой никаких проблем. Всем рекомендую!