Приватно для Melichar - отверстать меню

День добрый. Нужна верстка 2 основных страниц сайта. Главная в приложении, внутренняя - скину отдельно уже. Пояснения по верстке будем обсуждать с исполнителем. Оплата ЯД.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отверстать меню по псд файлу.
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