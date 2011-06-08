Добавить позиции Left и Right в шаблон joomla

HTML-версткаЗакрыт8 заявок156 просмотров
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Добавить позицииv Left и Right для размещения там модулей в шаблон на джумла.

Сайт http://itnet.com.ua

Joomla
13 лет назад
tetragramaton
Kab Eduard 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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