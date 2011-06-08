Верстка для джумлы

Необходимо на сайте сделать меньше футер, добавить вывод в нужном месте контента K2, другие мелкие правки. Имя сайта в личку. Подробности по скайпу. Нужно срочно, выберу из первых предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и установка шаблона на джумлу. Подробности кандидатам.
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