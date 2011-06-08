Joomla подверстать форму

$5
HTML-версткаЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Есть форма, ее вид прикреплен к сообщению.

нужно привести к виду http://avgauto.ru/connect/order.php т.е. выровнять поля , чтоб был подобный вид.

пишите сроки и цену. работы немного, приступить желательно сразу.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад