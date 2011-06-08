Joomla IE8

HTML-версткаЗакрыт3 заявки116 просмотров
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На сайте в IE8 выскакивает ошибка (KB927917)

это якобы где то в js русские комменты. возможно и по другой причине. кто может найти и исправить. оставляйте сроки и цену.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад