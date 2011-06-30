HTML-верстка 8 страниц. Кроссбраузерно.

Александр не только отличный верстальщик но и очень порядочный и приятный в общении человек. Верстка - быстро, кроссбраузерно. При оплате по ошибке отправила больше - сам заметил и сдачу вернул. Спасибо большое, за работу и напоминание о том, что людям верить можно)))