HTML-верстка 8 страниц. Кроссбраузерно.

HTML-версткаЗавершен16 заявок308 просмотров
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HTML
13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
Выбранный исполнитель
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Александр не только отличный верстальщик но и очень порядочный и приятный в общении человек. Верстка - быстро, кроссбраузерно. При оплате по ошибке отправила больше - сам заметил и сдачу вернул. Спасибо большое, за работу и напоминание о том, что людям верить можно)))
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, и оплата без проблем. Приятно было иметь дело с Александрой.