Верстка малобюджетная :)

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок285 просмотров
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Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении.

Фиксированная 1000 px.

13 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
websinitar
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хороший человек :)
Хороший заказчик, рекумендую
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