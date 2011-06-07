Верстка макетов в HTML.

1. W3c валидация 2. Кроссбраузернасть IE 7-8 Oper 10-11 FF 3.5-4 Chrome 9-10 3. Безтабличная вёрстка 4. Без большого уровня вложений (много div-ов) Жду предложений по цене и срокам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессионал. Требуется отверстать в HTML (на дивах, валидно, кроссбраузерно) макеты для новостного портала.
Просто в качественном HTML, который будет понятен программисту, который позже будет соеденять сайт с CMS. Подробно все расписал в ТЗ. Тамже ссылка на макеты.
Очень важное условие. Завтра нужно увидеть верстку главной страницы, а затем в более неспешном порядке все остальные макеты.
В большинстве своем макеты очень похожи, несмотря на то, что их много.
Прошу Вас ознакомиться в ТЗ, указать цену, учитывая условия и сроки.
С уважением.
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