Верстка макетов в HTML.

Нужен профессионал. Требуется отверстать в HTML (на дивах, валидно, кроссбраузерно) макеты для новостного портала.

Просто в качественном HTML, который будет понятен программисту, который позже будет соеденять сайт с CMS. Подробно все расписал в ТЗ. Тамже ссылка на макеты.

Очень важное условие. Завтра нужно увидеть верстку главной страницы, а затем в более неспешном порядке все остальные макеты.

В большинстве своем макеты очень похожи, несмотря на то, что их много.

Прошу Вас ознакомиться в ТЗ, указать цену, учитывая условия и сроки.

С уважением.