Вёрстка шаблона для PrestaShop

Анастасия - настоящий профессионал своего дела. Последовательно и методично она исправила все недоработки на нашем сайте, которые оставил после себя предыдущий верстальщик. Анастасия очень внимательна к пожеланиям, делает всё в точности, качественно и быстро, справляясь с любыми задачами. Большое спасибо.