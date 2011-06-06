Вставить кнопку в шаблон сайта

Необходим сайт для небольшого интернет магазина (больше каталога нежели магазина), Что есть: Дизайн, Частично переделанный шаблон, joomla 1.6 Что необходимо: Доприкрутить дизайн к сайту: a)необходимо довести до ума (в плане дизайна) модуль отображения последней новости б)прикрутить галерею (или интернет магазин типа virtuemart) б.1)галерея - ...
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Шаблон (XSLT) сайта на umi.cms, требуется вставить кнопку внешнего скрипта
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