Верстка макета с сохранением стуктуры и стилей

Верстка нужна для roofmaster.ru. Внимательно читаем ТЗ!!! Смотрим архив, там есть все файлы.

0.1) Необходима ТАБЛИЧНАЯ верстка. И сейчас на сайте табличная. Конечная цель – с минимальными усилиями поменять дизайн сайта на новый, сохранив все стили и всю архитектуру сайта.

1) резина до 1280, от 1024. В случае если разрешение экрана > 1280, сайт центруется. Резина по красным линиям.

2) качество картинок = 93% (ВООБЩЕМ ЧТОБЫ БЕЗ МЫЛЬНЫХ РАЗВОДОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕКСТУРЫ)

3) Принцип работы шапки: при подводе на определенный тип кровли: меняется краник на эту кровлю и меняется домик с кровлей.... соотв при подводе на другой тип кровли – меняется домик опять на соответствующий. Все домики приложены отдельными макетами.

4) центральное меню: опять же только при подводе на определенный пункт меню мышкой – появляется синий ромбик. Сделать по аналогии с тем что над главной. (сделать строго на css)

5) есть нижнее выпадающее меню вверх – его нужно сделать на css (строго на css)

6) Как делать верстку:

Весь сайт построен на include virtual.

Т.е. коннектится шапка, меню слева, колонка справа, подвал

рассмотрим: ruflex.shtml, я приложил в архив все файлы, которые инклюдятся при запуске данной страницы, вы можете их рассмотреть.

Необходимо: взять все со старого сайта все стили дивов, все что только можно и создать такую верстку, чтобы распилив ее по тем же ruflex_stat.htm, ruflex_1.htm, up_menu.htm, futer.htm, tel.htm

все встало ровно также как и сейчас при загрузке:

roofmaster.ru/ruflex.shtml и поменялся дизайн. Ширину правой колонки брать исходя из аналога ruflex.shtml.

Также необходимо, чтобы само содержимое исполнительных файлов (того же ruflex.shtml) не менялось по возможности. Т.е. вступительная таблица, и все что в body

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