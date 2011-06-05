Верстка макета с сохранением стуктуры и стилей

Требуется профессиональный верстальщик макетов под DLE. Вся информация указана в проекте ниже. Прошу Вас указать стоимость и примерные сроки верстки данного макета (главной и внутренних). Кратко: макет портальный, фиксированный по размерам. Верстка требуется под ДЛЕ ...
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Верстка нужна для roofmaster.ru. Внимательно читаем ТЗ!!! Смотрим архив, там есть все файлы.
0.1) Необходима ТАБЛИЧНАЯ верстка. И сейчас на сайте табличная. Конечная цель – с минимальными усилиями поменять дизайн сайта на новый, сохранив все стили и всю архитектуру сайта.
1) резина до 1280, от 1024. В случае если разрешение экрана > 1280, сайт центруется. Резина по красным линиям.
2) качество картинок = 93% (ВООБЩЕМ ЧТОБЫ БЕЗ МЫЛЬНЫХ РАЗВОДОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕКСТУРЫ)
3) Принцип работы шапки: при подводе на определенный тип кровли: меняется краник на эту кровлю и меняется домик с кровлей.... соотв при подводе на другой тип кровли – меняется домик опять на соответствующий. Все домики приложены отдельными макетами.
4) центральное меню: опять же только при подводе на определенный пункт меню мышкой – появляется синий ромбик. Сделать по аналогии с тем что над главной. (сделать строго на css)
5) есть нижнее выпадающее меню вверх – его нужно сделать на css (строго на css)
6) Как делать верстку:
Весь сайт построен на include virtual.
Т.е. коннектится шапка, меню слева, колонка справа, подвал
рассмотрим: ruflex.shtml, я приложил в архив все файлы, которые инклюдятся при запуске данной страницы, вы можете их рассмотреть.
Необходимо: взять все со старого сайта все стили дивов, все что только можно и создать такую верстку, чтобы распилив ее по тем же ruflex_stat.htm, ruflex_1.htm, up_menu.htm, futer.htm, tel.htm
все встало ровно также как и сейчас при загрузке:
roofmaster.ru/ruflex.shtml и поменялся дизайн. Ширину правой колонки брать исходя из аналога ruflex.shtml.
Также необходимо, чтобы само содержимое исполнительных файлов (того же ruflex.shtml) не менялось по возможности. Т.е. вступительная таблица, и все что в body
Если вы все поняли, стучитесь в аську: 641222, предлагайте цену и сроки
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