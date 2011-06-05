Магазин подарков

http://www.zimnitskiy.com/ Тут сейчас стоит заглушка. Так же имеется движок .NET Forge CMS Community версия ( http://www.bitrix.net/ ) К cms прилогается вся документация, руководства и описания для разработчиков. Есть psd-макеты всех страниц сайта, их около 10 штук. (в приложении примеры ...