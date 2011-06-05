Пособие по HTML

Доброго времени суток. Необходимо пособие по созданию сайта с помощью языка гипертекстовой разметки. Пошаговое, разбитое по шагам, и последовательное, со скриншотами. Например, 1 урок - делаем каркас. урок 2 - делаем шапку сайту. и так охватывая основную часть не столь богатого курса HTML. Но чтобы в итоге получился симпатичный сайт.

Гуглить в поисках подобного пособия я уже не в силах, устал. Уроки должны быть представлены в формате html.