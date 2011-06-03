Создать шаблон вывода категорий Joomla+tienda

HTML-версткаЗакрыт2 заявки89 просмотров
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Здравствуйте.

Создается интернет магазин, на основе Joomla и компонента коммерции Tienda.

Нужно выполнить небольшое задание.

Есть сайт с кривым и не красивым шаблоном вывода категорий

http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=products&filter_category=64:-apple&Itemid=

нужно его исправить на шаблон который выводить

категории по производителям. тоесть:

http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=manufacturers&layout=products&filter_manufacturer=2&task=products

Дам доступ к сайту по FTP

Пишите ваше предложение по бюджету.

Joomla
13 лет назад
china-mobiles
Виталий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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