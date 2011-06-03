Сайт - каталог

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HTML-версткаЗакрыт28 заявок324 просмотра
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Всем привет!

Проект не срочный, потому как заказчик не купил еще домен и хостинг, и до конца не придумал имя своему "кораблю"

Но макет готов и хотелось бы знать цену верстки и натяжки на движок.

Поставленные задачи:

-Возможность редактирования текстовой информации для не продвинутого пользователя

-Возможность изменения пунктов главного и бокового меню, как добавление так и удаление. в боковом так же подпунктов.

-Возможность обновления каталога, как картинок товара так и описания и цены.

Организация слайдера: хотелось бы самому добавлять и удалять фото и их описание в слайдере. Но я право не знаю как они организовываются, я могу только нарисовать :)

Потому жду ваших цен и предложений - на какой сms это все организовать.

Preview прикрепил.

Очень хотелось бы найти исполнителя в Харькове и рассчитаться наличкой.

13 лет назад
ValaR4ik
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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