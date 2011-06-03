Верстка для сайта

$25
HTML-версткаЗакрыт10 заявок201 просмотр
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Нужно сделать вёрстку.

Верстка должна быть Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE7+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome)

Боковое меню должно быть аккордион.

Нижние фото должны прокручиваться в сторону.

PSD отправлю исполнителю, в прикреплённом файле скрин дизайна.

13 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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