Верстка для сайта

Сайт - одна страница. Нарисован в AI. Нужно перевести в html. Исходник по адресу - http://svetsky.com/tmp/siteDG.ai
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать вёрстку.
Верстка должна быть Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE7+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome)
Боковое меню должно быть аккордион.
Нижние фото должны прокручиваться в сторону.
PSD отправлю исполнителю, в прикреплённом файле скрин дизайна.
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