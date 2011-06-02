Верстка под Joomla

Всем привет,

у меня есть 4 псдшника, нужно натянуть их на джумлу. В псдшнике с картинкой и текстом на месте картинки должно быть слайдшоу, а также должна быть возможность загружать туда видео. Возможно, это будут два разных темплейта - не помню как в джумле оно устроено.

В принципе, все, жду ваших предложений. В будущем будет ещё два точно таких же сайта, с совсем небольшими изменениями в дизайне.