Скопировать полностью структуру одного форума.

Вебсайт для IT Аутсорс компании есть макет дизайна контент заполню сам, нужно только создать базовые странички под него Требования: *Умение натянуть готовый макет на Joomla 1.6 (движок поставить и настроить) *Оптимизация под 1024 + резина *Домен и хостинг уже приобретены + ...