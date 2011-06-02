Сверстать и повесить на webasysit

HTML-версткаЗакрытнет заявок91 просмотр
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Здравствуйте.Нужно сверстать: валидность, кросбр...

Повесить на указанный движок.

Эскиз главной в приложении.Проект горящий.Кто не готов отвечать за сроки, то даже не добавляйтесь, т.к. проект горящий.

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13 лет назад
milasaa
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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