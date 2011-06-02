Сверстать и повесить на webasysit

Есть готовый проект, но едет верстка в IE (версии 7, 8, 9) Требуется грамотный специалист, который сможет разобраться в чужом коде, и оптимизировать верстку в указанных версиях браузера. Срочно! Готовы прилично заплатить при условии, что работа ...
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Здравствуйте.Нужно сверстать: валидность, кросбр...
Повесить на указанный движок.
Эскиз главной в приложении.Проект горящий.Кто не готов отвечать за сроки, то даже не добавляйтесь, т.к. проект горящий.
Пишите свои сроки и цену.Все скрыто.
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